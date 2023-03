Naked & Underwear Party

× Erweitern iStock.com/Art-Of-Photo Das Original | NUR im CAMP | Das Event zum Wochenstart

Die Party ist ein geschlossenes Event, das heisst bitte an der Tür läuten. Es ist weder eine Onlinereservierung noch ein vorheriger Ticketkauf notwendig. Nur Abendkasse. Dresscode: Naked oder Underwear. Es besteht eine Umkleidemöglichkeit. Eine sichere Verwahrung der Kleidung und der Wertgegenstände ist gewährleistet. Das Tragen von Schuhen ist Pflicht. Kondome und Gleitgel sind kostenlos an der Bar erhältlich. Play safe! – Ich weiss was ich tu!