Von nicht-binär über Coming-out bis LSBTIQ*

Was Eltern, Lehrer:innen und Erzieher:innen im Umgang mit Kindern hilft

Fragen zur eigenen Identität stellen sich vor allem auch Kinder und Jugendliche. Wie beeinflussen zugeschriebene und gefühlte Identitätsmerkmale die Entwicklung eines jungen Menschen? Wie kann ich als Elternteil, Lehrer:in, Erzieher:in oder Bezugsperson die selbstbewusste Entwicklung eines Kindes unterstützen und wertschätzend begleiten? Wie prägt das binäre Geschlechtersystem, das ausschließlich zwei Geschlechter akzeptiert, unser Denken und was verändert sich gesellschaftlich auch im Hinblick auf die Entwicklung eines Kindes? Wie benutzen wir unsere Sprache in der Erziehung einfühlsam? Was verbirgt sich hinter Begriffen wie „queer", „nicht binär" oder „panromantisch"?

Diesen Fragen widmen wir uns und es soll diskutiert werden, wie Erwachsene Weggefährten von jungen Menschen werden und sie auf ihren individuellen Identitätswegen stärken können.

Kurs-Nr. 0107-13

Kursleitung: Susanna Thorner

Mo, 18.00 - 19.30 Uhr

13. Feb. 2023 - 27. Feb. 2023, 3x

BZO; € 36