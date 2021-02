Nir de Volff / TOTAL BRUTAL: Come as you are # teil 2

Tanzperformance

„Come as you are # teil 2“ ist ein weiterer Zwischenschritt. Nir de Volffs Choreografie gibt dem inneren Kampf seiner Tänzer zwischen Identitäten und Realitäten, dem Ringen um ihr Selbst, Raum und Gestalt. Welches Ergebnis das haben kann, sowohl für die Künstler als auch für das Publikum, muss und soll dabei offen bleiben. In jedem Fall aber ist „Come as you are“- „Komm so wie Du bist“ eine zutiefst menschliche Verheißung.

Konzept und Choreographie: Nir de Volff

Von und mit: Medhat Aldaabal, Mouafak Aldoabl,

als Gast Haidar Darvish

Musik: Mathieu Poterie

Kostüm: Darwin Stapel

Lichtdesign: Asier Solana Arce

Fotos: Bernhard Musil

Eine Produktion von Nir de Volff / TOTAL BRUTAL. Gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Unterstützt von DOCK 11 – EDEN*****, Berlin.

Nir de Volff

wuchs in Israel auf und absolvierte seine Tanzausbildung an der Bat Dor Hochschule in Tel Aviv. Nach drei Jahren Wehrdienst tanzte er dann für verschiedene Compagnien in Tel Aviv und trat auf der Israelischen Gastspielreise von Pina Bauschs „Viktor“ auf. Nir de Volff zog nach Europa und arbeitete dort u.a. mit Jan Pusch, Les Ballets C. de la B und mit der Produktionsstätte danswerkplatz (DWA) in Amsterdam, mit deren Unterstützung eigene Arbeiten entstanden. Ende 2003 zog er nach Berlin. Im Sommer 2007 gründete er TOTAL BRUTAL und zeigte 3SOME im DOCK 11 mit Gastspielen weltweit. Für seine Produktion ACTION wurde die Neue Synagoge Berlin im Juli 2009 zum ersten Mal in ihrer Geschichte zum Schauplatz einer Tanztheater-Performance. Seitdem arbeitete de Volff mit einer Vielzahl Berliner Künstler*innen und Spielstätten, so u. a. mit She She Pop am HAU, Falk Richter an der Schaubühne am Lehniner Platz Nurkan Erpulat am Maxim Gorki Theater und zuletzt mit Anto Nuno Romero am Thalia Theater in Hamburg. Mit der Vermittlung seiner Bewegungsmethode BBM-Breathing Bodies Movement ist Nir de Volff international unterwegs, er arbeitete im europäischen Ausland sowie in Asien und Südamerika.