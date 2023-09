not today (Work­shop)

Im Rah­men der quee­ren Wochen

Das dajci*collective freut sich, einen Tanz­work­shop anbie­ten zu kön­nen, in dem es einen Teil sei­ner Pra­xis teilt, die die Ent­ste­hung von ’not today‘ beein­flusst hat. Die teinehmer*innen nähern sich der Bewe­gungs­im­pro­vi­sa­ti­on als einer Metho­de des tie­fen Zuhö­rens. In die­sem Work­shop die Performer:innen die Teilnehmer*innen dazu anlei­ten, in ihren Kör­per ein­zu­tau­chen und sich selbst authen­tisch zu begeg­nen und aus­zu­drü­cken, aus­ge­hend von einem Gefühl der Neu­gier­de und Begeis­te­rung.

Alle Kör­per, mit und ohne Tanz­er­fah­rung, sind will­kom­men. Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber, 18:30-20 Uhr in der Brot­fa­brik.

Wenn Sie am Work­shop teil­neh­men, haben Sie die Mög­lich­keit, eine ermä­ßig­te Ein­tritts­kar­te für die Auf­füh­rung von ’not today‘ zu erwer­ben.