Offener CSD Stammtisch

Kommt gerne beim offenen Stammtisch des CSD Frankfurt vorbei, lernt uns kennen und lasst uns in entspannter Atmosphäre über alles reden, was uns bewegt. Egal, ob ihr Fragen oder Anmerkungen habt, neue Leute kennenlernen wollt oder einfach einen gemütlichen Abend in guter Gesellschaft verbringen möchtet - jede*r ist willkommen!