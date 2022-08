Old Gold – Fides Foto Koffer

DE 2022, Live vorgetragen von Thomas Struck, 100 Min.

Fide Struck (1901–1985) gehört zum Umfeld der Arbeiterfotografen. Er fotografierte zwischen 1930 und 1940 vor allem in Hamburg und Berlin. 1941 packte er 3000 Negative in einen Koffer, der erst 2015 wieder geöffnet wurde.

Live vorgetragen von Thomas Struck!

Thomas Struck zeigt Fotos vom Tun und Treiben auf dem Fischmarkt und am Deichtormarkt, im Filmatelier mit Gustaf Gründgens oder am Berliner Funkturm, wo Mädchen Reigen tanzen. Es sind Bilder aus der Zeit des Durchbruchs des Nationalsozialismus, die Fragen aufwerfen, wie: War der Fotograf Opfer oder Täter, was bedeutet Positiv und Negativ im weiteren Sinn, welchen Wert hat das Vergessen und das Erinnern?