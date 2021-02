[OPEN] CLUB DAY - United We Stream: [Open] Club Day Special

Stream der Berliner Initiative United We Stream ein [Open] Club Day Special.

Eine virtuelle Reise an Orte zu denen wir derzeit nicht reisen können. United We Stream lädt den Zuschauer zu einem bildgewaltigen Online-Konzert von Tiny Giant auf der Golden Bridge in Vietnam ein. Gefolgt von einem House Music Set der Künstlerin Liona mitten in der mongolischen Steppe. Danach wird Insolate vor anspruchsvoll inszenierter Clubatmosphäre in Kroatien das Tempo etwas anziehen und schließlich den Staffelstab an die Darbietung von The Lady Maschine beim diesjährigen Krake Festival abgeben. – Ein Einblick wie sich Clubkultur in der Corona-Krise anfühlt.

1. Tiny Giant (Vietnam) / LIVE

2. Liona (Mongolia)

3. Insolate (Croatia)

4. The Lady Machine (Germany)

