[OPEN] CLUB DAY

Phoenix oder Asche? Die Zukunft der Hamburger Musikclubs nach Corona

Club-Politik-Talk

Jennifer Jasberg (DIE GRÜNEN, (MdHB, Fraktionsvorsitzende)

Hansjörg Schmidt (SPD, MdHB, Sprecher für Medien, Netzpolitik, digitale Wirtschaft, Technologie und Innovation)

Norbert Hackbusch (DIE LINKE (MdHB, Sprecher für Kultur, Hafen, Haushalt, öffentliche Unternehmen)

Claudia Mohr (Clubbetreiberin Waagenbau/Schrödingers)

Thore Debor (Clubkombinat Hamburg e. V.)

Corona wütet weiter und für die Musikclubs ist kaum ein Ende in Sicht. Aktuell laufen in der Bürgerschaft die Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2021/2022. Wie kann eine erfolgreiche Club-Rettung bis nach der (Wieder)Anlauf-phase aussehen? Ein Blick in die Zukunft der Club-Förderung.

Veranstalter: Clubkombinat Hamburg