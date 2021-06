QTIBIPOC United - Teil der Stern-Demo - CSD Berlin Pride

Die Demo ab Kreuzberg ist geprägt von feministischen Themen, der Rassismus-Debatte innerhalb der Community und der Situation von Trans- und Intersexualität und Menschen, die sich als non-binär definieren und wird von Akteur*innen der LGBTQIA+-Community gestaltet. Rassismus wirkt in allen Bereichen unserer Gesellschaft und somit gibt es selbstverständlich auch rassistische Strukturen innerhalb der queeren Community. Die spezifischen Positionen des LGBTQIA+-Spektrums von Menschen, die durch Rassifizierung und Migrantisierung zusätzlich marginalisiert sind, waren in den letzten Jahren auf den großen CSDs kaum sichtbar. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

13 Uhr Demostart

Startpunkt

Oranienplatz

Strecke

Oranienstr., Adalbertstr., Bethaniendamm, An der Schillingbrücke, Holzmarktstr., Lichtenberger Str., Strausberger PLatz, Karl-Marx-Allee, Alexanderplatz