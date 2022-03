Queer Ukraine

Solidarität mit der ukrainischen LSBTIQ*-Community: Filmvorführung "Women* What we are fighting for" der ukrainisch-russischen Filmemacherinnen Viktoria Guyvik und Alina Shevchenko aus dem Jahr 2020. Vorführungen um 18, 18:45, 19:30 und 20:15 Uhr.

Dazu gibt's eine Ausstellung mit Fotos, Berichten und Gedichten zur aktuellen Lage in der Ukraine. Alle eingenommenen Spenden gehen an die Filmemacherinnen und die LSBTIQ*-Community in der Ukraine. Es gelten die 2G+ Regeln.