Queere Berlinale Nachlese - Livestream

mit Gaby Tupper (TGIF) und Sandra Polchow (BLN Filmfest)

Die eine ist gut gayschminkt und die selbsternannte Glamour-Beauftragte des Teddy Award, die andere hat einen Touch Tomboy und ist 2019 vier Monate von einem queeren Film-Festival zum nächsten quer durch die USA und Kanada gereist. Die eine ist Erfinderin und Gastgeberin von Deutschlands einzigem monatlichen Drag-Film-Talk-Show-Event "TGIF - Trash Goddess in Film", die andere ist Mitbegründerin und Kuratorin des "BLN - Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest“. Die beiden Berliner Cineastin*nen Gaby Tupper und Sandra „Polly“ Polchow haben die letzten zwei Jahre vom Panorama-Empfang zum Queer Programmers Meeting über die Berlinale-Party der Edition Salzgeber bis zum Teddy-Award die queeren Events der Berlinale unsicher gemacht.

Und in dem Jahr, in dem die Berlinale ganz anders ist, präsentieren sie ihre eigene (inoffizielle) Berlinale- Veranstaltung: Die Queere Berlinale Nachlese – live online auf Facebook und dem YouTube-Kanal der AHA Berlin e. V. - und dort dann zum so oft ihr wollt nochmal anschauen.

Einen Tag nach dem Ende der Online-Berlinale Anfang März streamen sie ihre „Queere Berlinale

Nachlese“ aus ihrem Wohnzimmer-Studio der AHA und werden die fünf Tage der 71.Berlinale, die nur für das Fachpublikum zugänglich waren, auf queere*, lesbische, schwulen, trans* und non-binäre Inhalte durchforsten. Und quasi nebenbei erfahren die Zuschauer*innen an den internetfähigen Empfangsgeräten, WER zum Fachpublikum zählt und welche Veranstaltungen digitalisiert online stattfanden.

Ob es Infos zum Teddy-Award geben wird, ein Statement vom Panorama-Team oder sogar einen persönlichen Erlebnisbericht; ob Gaby und Sandra keine Infos haben und dann 1 1⁄2 Stunden über die schlimmsten Star-Auftritte der letztjährigen Berlinalen lästern – wir wissen es aktuell auch noch nicht! Seid gespannt, was in diesem cineastischen Berlinale-Live-Stream alles passiert. Wir sind es auch!

Diese Veranstaltung wird unterstützt von der Plattform für queere Subkultur e. V. (www.queere- subkultur.de)