Queerer Abend "Drag- und Gender-Bending"

Zoom-Meeting

Ob Nachwuchs-Drag oder erfahrene Gender-Bender, ob du an Travestie-Stau leidest oder neu im Thema bist – an diesem Abend kommen alle zusammen.

Wir tauschen uns aus, hören zu und lernen voneinander.

An diesem Abend werden wir uns einfach ungezwungen austauschen. Tipps geben und nehmen, gemeinsame Shows ausdenken und/oder einfach über uns selbst erzählen.

Am Anfang gibt’s kurze Vorstellungsrunden für alle die möchten und anschließend kleine Breakout-Sessions in denen sich in kleinem Rahmen ausgetauscht werden kann. Ob Tipps und Empfehlungen austauschen oder einfach mal wieder zusammen tratschen – hier ist das möglich. Und falls du einen kurzen Auftritt direkt aus deinem Wohnzimmer auf die digitale Bühne bringen möchtest, dann gib einfach Bescheid.