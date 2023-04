Queeres Bar-Hopping

• Im Jahr 1971 entstand die heute weltweit älteste Lesbenbar mitten in Frankfurt: Club La Gata. Mit Locations wie Lucky’s, Tangerine, Switchboard und Central bilden bis heute diese queeren Bars Anlaufstellen und wichtige Strukturen für Menschen der LGBTIAQ-Community. In der Veranstaltung werden drei Bars besucht. Ausgehend von einem Einblick in die Geschichte der queeren Bars sowie der queeren Szene Frankfurts behandelt das Bildungsangebot Aktuelles der LGBTIAQ-Lebensrealitäten. In einer respektvollen Annäherung an die Frankfurter Safe Spaces soll ein Bewusstsein für die Bedrohungslage durch queerfeindliche Angriffe geschaffen werden und Teilnehmende durch Wissen befähigen, Verbündete im Kampf gegen Queerfeindlichkeit zu sein. Fragen sind willkommen. Im Kurspreis ist ein Freigetränk enthalten.

In den Bars darf i.d.R. geraucht werden.