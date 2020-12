QueerZ meets: I wanna stream for somebody

Die „QueerZ – Club.Youth.Festival“ ist einer Veranstaltung für LSBT*I*Q+ (lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, queere) Jugendliche ab 14 Jahre (bis ca. 21 Jahre) und deren Freund*innen und Verbündete.

Moderation: Amy Strong & Max Appenroth

Show & Entertainment: Jewels, MCs Alice Dee & Leila.A. (B2B Crew), Ria Saint Laurent & Gentlebitch Saint Laurent (House of Saint Laurent), Säye Skye, Miss Steak (Venus Boys), Ocean, Max, Daddy Sparkles (Venus Boys)

Talk: Futur Drei: Talk mit Crew & Cast über den Film und queeren Aktivismus

Workshops: Dragking Workshop mit Many Faced Godx AKA Persian Daddy (Venus Boys), Dragqueen Workshop mit Amy Strong

Unsere Kooperation mit I WANNA STREAM FOR SOMEBODY: I Wanna Stream For Somebody ist ein monatliches queeres Live-Stream-Event aus dem SchwuZ. Wir bringen Euch das SchwuZ nach Hause, bis Ihr wieder zu uns zum Tanzen kommen dürft.

Das SchwuZ-Team streamt für Euch ein buntes Programm aus Musik, Kultur, Show, Klatsch, Tratsch & Politik.