Ratchet - 8 Years Birthday Bash

Ratchet Berlin 8 Jahre Ratchet: Berlins queere HipHop-Sause feiert Geburtstag! Line-Up: Caramel Mafia, Lenki Balboa, Offbeatsupportah, Lordesius

8 Jahre Ratchet: Berlins queere HipHop-Party feiert Geburtstag!

Die legendäre HipHop-Sause Ratchet wird 8 Jahre alt, und wir feiern das mit einer Nacht voller Beats, Bass und queerer Vibes!

Freut euch auf ein fantastisches Line-Up:

🎤 Caramel Mafia

🎤 Lenki Balboa

🎤 Offbeatsupportah

🎤 Lordesius

Kommt vorbei und lasst uns diesen besonderen Geburtstag gemeinsam zelebrieren – mit den besten Tunes und einer unvergleichlichen Stimmung.

Don’t miss it – Ratchet ist back und bigger than ever!