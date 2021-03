Vortrag und Konzert: Rede und Konzert zum Exil (Livestream)

Zohre Esmaeli wuchs in Afghanistan auf und kam nach abenteuerlicher Flucht nach Deutschland. Diese Erfahrung prägt sie als soziale Aktivistin, Autorin und Unternehmerin bis heute. Über ihre Flucht, ihr Leben in Deutschland, den Konflikt zwischen Freiheit und Tradition und ihr Engagement für Integration spricht Esmaeli in der diesjährigen »Rede zum Exil«.

Anschließend rundet der »Meister der persischen Musik« Majid Derakhshani mit Gesängen und eigenen Kompositionen den Abend ab. Für seine Zusammenarbeit mit Musikerinnen im Iran wurde ihm ein Einreise- und Berufsverbot erteilt, er lebt seit einigen Jahren in Deutschland im Exil.

Eine Veranstaltung der Körber-Stiftung in Kooperation mit dem Ernst Deutsch Theater.

Zum Livestream