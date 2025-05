Regenbogenkonzert 2025

× Erweitern RSOM Das queere Rainbow Sound Orchestra Munich spielt seit 10 Jahren - und gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern im Regenbogenkonzert in der Pride Week!

Musik für Toleranz, Solidarität und Diversität in stürmischen Zeiten, dafür will das Regenbogen-Konzert ein klingendes Zeichen in München setzen. Zu Beginn der Pride Week des Christopher Street Days (CSD) treten am Dienstag, dem 24. Juni 2025, um 19:30 Uhr ein Ensemble der Münchner Philharmoniker gemeinsam mit dem Rainbow Sound Orchestra Munich im Alten Rathaussaal auf. Das bereits siebte Konzert dieser Art, das sich an die LGBT-Community sowie alle Freund*innen und Musikliebhaber*innen wendet, steht unter der Patenschaft der Münchner Regenbogen-Stiftung.

Das diesjährige Regenbogen-Konzert fällt mit einem Jubiläum zusammen: 10 Jahre Rainbow Sound Orchestra Munich! Unter der musikalischen Doppelspitze von Mary Ellen Kitchens und Alexander Strauch führt das einzige queere Orchester Münchens Werke von Maria Theresia von Ahlefeldt, Louise Farrenc, Ethel Smyth, Alexander Strauch, Elisabeth Jacquet de la Guerre sowie Jean-Philippe Rameau auf.

Ein Ensemble der Münchner Philharmoniker setzt das diverse Programm mit selten zu hörenden Stücken fort: Vladimir Tolpygo und Johanna Zaunschirm (Violine), Jannis Rieke (Viola), Friederike Arnhold (Violoncello) und Alexander Weiskopf (Kontrabass) spielen Streichquintette der Komponistinnen Gabriela Lena Frank, Louise Farrenc und Jessie Montgomery. Karten zu 24/11 (U30) Euro gibt es online bei den Münchner Philharmonikern oder unter München Ticket.