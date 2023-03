rosaMontag im Schallerzelt auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer

× Erweitern proud-events.de rosaMontag - der LGBTQ+ Partyabend im Schallerzelt auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer

Der Frühling kommt und es wird wieder rosa auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer - herzlich willkommen zum rosaMontag im Schallerzelt!

Es kommt wirklich nicht oft vor, dass die knackigen Buam von der „Mountain Crew“ ihre geliebten, österreichischen Berge freiwillig verlassen! Es sei denn, sie werden zum rosaMontag ins Schallerzelt nach Augsburg gerufen! Am Montag, 17.04.2023 wird das Zelt wieder zum Place to be für die LGBTQ+ Community und für alle anderen, die einfach nur gerne ausgelassen feiern. Die Mountain Crew, bekannt aus diversen TV-Auftritten und mehrfach gekrönt als die wohl beste deutschsprachige Partyband, wird an diesem Abend wieder das Schallerzelt zum Beben und die Menge zum Feiern bringen. Der Eintritt zum rosaMontag ist wie immer frei, eine Tischreservierung wird dringend empfohlen! Gefeiert wird im Zelt bis 23 Uhr und danach geht’s weiter zur rosaMontag-Aftershow-Party ins FILION, gleich gegenüber dem Plärrergelände. Also auf gehts zum rosaMontag, es wird wieder sensationell, versprochen!

Für alle Münchner Gäste, die bequem mit dem Zug zum rosaMontag nach Augsburg anreisen möchten, ist der Treffpunkt zur gemeinsamen Anreise am Montag, 17.04.2023, um 17:15 Uhr, am InfoPoint im Münchener Hauptbahnhof. Auch hier ist der Spaß schon bei der Anreise sicher!

rosaMontag 17. April 2023 - 18.30 bis 23.00 Uhr

Schallerzelt auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer

Tischreservierung online unter www.schallerzelt.de/reservierung

Weitere Infos: www.rosamontag-augsburg.de