Schlagerzeit, Countryzeit – Im Livestream

»Große Gefühle« – Carsten Brosda und Rainer Moritz sind nicht zu bremsen und erklären wieder mal, was super Musik ist

Sie lassen sich nicht aufhalten. Durch kein Virus, keinen Lockdown. Auf ein Neues riskieren sie ihren famosen Ruf, wagen sich vor (digitales) Publikum und bekennen sich zu ihren Neigungen. Zwei Männer des Hamburger Kulturlebens, denen im Grunde wenig anzulasten ist, betreten – bereits zum vierten Mal – zusammen die Bühne am Schwanenwik. Die Akteure – Carsten Brosda, Präses der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, und Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg – lassen tief blicken und offenbaren ihre Liebe zur Country- beziehungsweise Schlagermusik, bringen eindrückliche Songs zu Gehör und kommentieren diese auf bestechende Weise.

Die vierte Folge steht unter einem so schlichten wie umfassenden Thema: Große Gefühle.

Was Country und Schlager dazu zu sagen haben, das hören Sie an diesem Abend. Rechnen Sie unter anderem mit Dolly Partons »I Will Always Love You«, Frank Farians »Rocky«, Hank Williams’ »I’m So Lonesome I Could Cry« oder gar Andrea Bergs »Du hast mich tausendmal belogen«. Bereiten Sie sich innerlich vor.