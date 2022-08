Semlija – Erde

UA 1930, Alexander Dowschenko.

Musikbegleitung: Hans-Christoph Hartmann (Saxofon) / Beatrice Gamza (Gitarre)

Eine poetische Filmgeschichte über die Kollektivierung in der Ukraine in den 1920er Jahren, die Gründung der ersten Kolchosen, Klassenfeindschaft ... Erde ist der berühmteste ukrainische Film, ein Meisterwerk der Weltkinematografie. Der nach dem Tod Dowschenkos in der Ukraine verherrlichte und neun Tage nach seiner Premiere in der UdSSR verbotene Avantgarde-Film gab Anlass zu kontroversen Interpretationen.