Sexuelle Gesundheit in trans und abinären Communitys

Seit Oktober 2020 läuft unter dem Titel „Sexuelle Gesundheit & HIV/STI in trans und abinären Communitys“ ein Forschungsprojekt zu Bedarfen und Bedürfnissen sexueller Gesundheit von trans und abinären Menschen. Das Projekt wird gemeinsam von der Deutschen Aidshilfe und dem Robert Koch-Institut durchgeführt. In der Veranstaltung bekommt ihr Einblicke in den Projektteil der Deutschen Aidshilfe und erfahrt mehr über Teilnahmemöglichkeiten und Hintergründe.

Veranstalter:innen: mhc-Transberatung, Deutsche Aidshilfe