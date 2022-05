XPOSED: Shorts 3 – A Constant Struggle

Let’s Do This Again Sometime

South Africa, Spain 2021; English

Two Sons & A River of Blood

USA, Mexico 2021; English, Spanish (English subtitles)

Deserto (The desert)

Spain, Italy 2017; Spanish (English subtitles)

Aquele Casal (A Couple)

Brazil 2019; Portuguese (English subtitles)

Scum Mutation

France 2020; French (English subtitles)

Uma paciência selvagem me trouxe até aqui (A Wild Patience Has Taken Me Here)

Brazil 2021; Portuguese (English subtitles)