Solidaritätsveranstaltung: #StandWithUkraine

Der Eintritt ist frei, kostenlose Platzkarten sind unter www.schauspielhaus.de erhältlich.

Ihre Pressekarte bestellen Sie gern wie gewohnt unter [email protected]

„Putins Angriffskrieg gilt einer ganzen Kulturlandschaft. Europäische Werte wie Freiheit, Demokratie und Vielstimmigkeit sollen vernichtet werden. Wir als Theater dürfen und wollen dieser Zerstörung nicht einfach schweigend zusehen. Deshalb haben wir uns zu einer spontanen Solidaritätsveranstaltung entschlossen. Wir sind ganz besonders froh darüber, mit dem Autor Juri Andruchowytsch, einem der wichtigsten intellektuellen Stimmen des Landes, in einer Live-Schaltung ins Gespräch zu kommen, ebenso wie mit Viktor Martinowitsch aus dem benachbarten Belarus. In Zusammenarbeit mit „DIE ZEIT“ wollen wir gemeinsam mit unserem Publikum Expert*innen Fragen stellen, die uns momentan mehr als alles andere beschäftigen. Wir verfügen hier im Theater über eine Öffentlichkeit und ich sehe uns in der Pflicht, diese zu nutzen und auf die aktuelle Situation zu reagieren. Es ist unsere Aufgabe als Theater, ein Ort der politischen Diskussion zu sein.“

Karin Beier, Intendantin Deutsches SchauSpielHaus Hamburg

Im ersten Teil des Abends, moderiert von Heinrich Wefing (Ressortleiter Politik DIE ZEIT), werden die Autorin, ZEIT-Redakteurin und Osteuropa-Expertin Alice Bota, der ukrainische Autor Juri Andruchowytsch und Viktor Martinowitsch (dessen Roman »Revolution« im Mai 2022 im SchauSpielHaus uraufgeführt wird) zu Wort und miteinander ins Gespräch kommen.

Im zweiten Teil des Abends lesen Schauspieler*innen des Ensembles Texte u. a. von Juri Andruchowytsch, Katja Petrowskaja, Serhij Zhadan und Viktor Martinowitsch. Ein musikalisches Programm entwickeln der Jazz-Saxophonist Vlatko Kucan und Marc Nauseev (Velvet Underground).

Im Rahmen der Veranstaltung wird es die Möglichkeit geben, für Hanseatic Help zu spenden.

Das Podiumsgespräch wird per Livestream und über die Facebook-Seiten von ZEIT und ZEIT ONLINE am 7. März ab 20.00 Uhr übertragen.