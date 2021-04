Strawberry Kaeyk: Willkommen im Wonnemonat Mai

Wohnzimmerkonzert im Livestream

We're all Covergirls now in the AHA Show: Das wilde Akustikduo Strawberry Kaeyk performt eigene und eigen gemachte Songs mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln (2 Stimmen, 1 Gitarre) und glitzert dabei so sehr, dass jede_r irgendwann den Blick abwenden muss um nicht zu erblinden.

Kaey ist als Grande Jazz Diva und Drag-Urgestein bekannt, Strawberry Williams als Gitarrenheroin mit Antifa-Schleifchen im Haar und Paillette im Ohr. Gemeinsam verfolgen sie nur ein Ziel: die Berliner Drag-Subkultur über Corona zu retten und dann irgendwann wieder zum Blühen zu bringen

Zum Livestream