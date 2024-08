IM STROM DER ZEIT – Herbstkonzert des Rainbow Sound Orchestra Munich

× Erweitern RSOM Das queere Orchester Münchens lädt ein zum Konzert!

Zu einem unkonventionellen Hörerlebnis „IM STROM DER ZEIT“ lädt das Rainbow Sound Orchestra Munich (RSOM) am 10. November in die Himmelfahrtskirche Sendling ein. Das Herbstkonzert des queeren Ensembles unter der Leitung von Mary Ellen Kitchens und Alexander Strauch legt sein besonderes Augenmerk auf Komponistinnen, Werke von Zeitgenoss*innen und aus verschiedenen Epochen, die im klassischen Kulturbetrieb selten zu hören sind: von der englischen Opernouvertüre Ethel Smyth´s über beschwingte französische Ballettmusik von Cécile Chaminade und Gabriele Fauré über Symphonisches von Mahler und Strauß bis hin zu zeitgenössischen Entdeckungen von Beyoncé, Gloria Coates, Michaela Dietl, Katharina Schmauder und Alexander Strauch: musikalische „diversity“ pur! IM STROM DER ZEIT ist zu hören am Sonntag, dem 10. November 2024 um 18 Uhr in der Sendlinger Himmelfahrtskirche (Kidlerstr. 15, München-Sendling), Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Alle Infos online unter: www.rso-m.de Das RSOM wird gefördert durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München.