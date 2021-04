Tage des Exils: »Einbruch der Wirklichkeit«

von Navid Kermani

Gelesen von Ensemblemitgliedern des Deutschen SchauSpielHauses

Zu Fuß, in Bussen oder Sonderzügen zieht ein Flüchtlingstreck von der Insel Lesbos in Richtung Deutschland. Navid Kermani war im Herbst 2015 auf dieser »Balkanroute« unterwegs und berichtet davon, warum die Welt der Krisen und Konflikte, die wir weit vor den Toren Europas wähnten, plötzlich auch unsere Welt ist. Das Ensemble des SchauSpielHauses hat gemeinsam mit Navid Kermani seine Reportagen eingelesen, um gerade in Zeiten der Pandemie auf die Situation der Geflüchteten aufmerksam zu machen.

In Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung.

Das komplette Programm der »Tage des Exils« (6. April bis 7. Mai) der Körber-Stiftung finden Sie hier.

Tage des Exils