Talk und Show bei DESiMO

mit Matthias Brodowy

Entertainment, Gespräch, Interaktion, Überraschung

Bei DESiMO mit Matthias Brodowy wird geplaudert, Neues probiert, musiziert, gelacht.

Dazu werden illustre Gäste eingeladen – so sind gute Acts und Gedanken sowieso garantiert! Es wird einfach eine locker-luftig liebevoll-leichte Lockdown-Late-Show gegen den Winter-Blues.

In der Show interaktiv mitwirken können Sie ganz leicht: Kaufen Sie Ihr Ticket - und mailen Sie dann unter stream/ätt/spezial-club.de mit dem Betreff: DESiMO - ich mache mit! Dann bekommen Sie am Shownachmittag einen anderen Zugang als die Zuschauer, die einfach nur zusehen wollen. Und Sie tauchen vielleicht als Teil der Show live auf der Kinoleinwand auf!Diesen Abend gibt es nur in Hannover. Nur im Stream. Nur am 19. Januar!

Matthias Brodowy ist „Chief director for a high level bullshit“ – also „Vertreter für gehobenen Blödsinn“. Der ausgezeichnete Kabarettist (u.a. Deutscher Kleinkunstpreis, Lied, und ganz aktuell "Gaul von Niedersachsen"). Ist bei "Talk & Show" der Spielpartner am Klavier, der auch die Kommentare im Stream beobachtet und natürlich Texte und Lieder beisteuert - mal nachdenklich, mal lustig, mal beides.

Gastgeber DESiMO ist ausgebildeter Journalist, oft Moderator, sowieso Zauberkünstler, zudem Comedian – und seit 18 Jahren ist er der Organisator seines spezial Clubs im Apollokino. 2019 wurde er ausgezeichnet mit dem Sonderpreis beim Deutschen Kabarettpreis und als Magier des Jahres 2019.Er hat kurz nach Sendestart bei radio ffn seine Ausbildung zum Redakteur abgeschlossen und lange moderiert – und Desimo war in einigen Fernsehformaten Moderator - z.B. bei SAT.1 in zwei ganz unterschiedlichen Shows: "Halli Galli", ein absurdes Comedy-Format in der Prime Time; dann Gastgeber im Frühstücksfernsehen - und er war u.a. Talkmaster beim täglichen WDR TV-Talk „Verdammt lang her“ – aber das ist wirklich lange her... Jetzt sind wir heute!