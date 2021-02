TGIF Shorts vol. IX: Berlinale Rückblenden – Lieblingsfilme im Liverstream

Que(e)re Filme und cineastisches Entertainment im Kurzprogramm

mit Gaby Tupper und Sandra Polchow (Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest) Lieblings-Mensch: Samia Dauenhauer (Schauspielerin & Sängerin mit einer Hautfarbe)

Für diese Show am Abschluss-Tag der Online-Berlinale hat Community-Queen und Cineastin Gaby Tupper queere Menschen aus dem Film-Business wie Filmemacher Rosa von Praunheim, Schauspieler Ralph Morgenstern, Schauspielerin Zazie de Paris oder Filmemacherin Monika Treut gebeten, ihren Lieblings- Berlinale-Film in einem kurzen Video vorzustellen. Was dabei heraus kommt ist noch unsicher und bleibt spannend.

Sandra „Polly“ Polchow vom Berlin Lesbian Non-Binary Filmfest hat jeden Monat für aktuelles Kino- Geschehen ihren „Lesbischen Blick“ und wirft auch einen Spot auf Trans*- und Non-Binary-Leinwand- Themen.

Und jeden Monat darf einer von Gabys Lieblings-Menschen der queeren Berliner Community mit 1,50m Abstand neben ihr auf dem zweiten Regie-Stuhl Platz nehmen. Diesmal wird die Schauspielerin & Sängerin Samia Dauenhauer mit teils schwarzem Humor über gender-neutrale Filmpreise, Alltags-Rassismus und Rollen, die sie fast einmal gespielt hätte, plaudern.

Auch im Lockdown können die Zuschauer*in jetzt ein bisschen mehr bei der Show dabei sein: Nutzt die Online-Live-Kommentar-Funktion bei Facebook und YouTube – nicht nur für Likes und Herzchen. Unser Online-Live-Kommentar-Lektor Falk verfolgt eure Kommentare, Ergänzungen, Lob oder Nachfragen, bringt sie gegen Ende in die Show ein und Gaby wird die Kommentare kommentieren.

Zum Schluss wird nicht mehr über Filme geredet, sondern ein zum Motto des Abends passender Kurzfilm gestreamt.