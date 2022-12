The Werkroom/Hollywood Tramp: The Future Chromatica Renaissance Club

× Erweitern Hollywood Tramp / The Werkroom Plakat im Querformat

Jetzt auch endlich in München: Die Hollywood Tramp Partyreihe „The Future Chromatica Renaissance Ball“, die Lady Gaga, Dua Lipa und Beyoncé feiert, macht nun auch endlich Halt in der bayrischen Landeshauptstadt!

„The Future Chromatica Renaissance Ball“ kommt! 2020 war das Jahr der Pandemie und damit auch das Jahr der Alben, die nicht in den Clubs laufen konnten, weil diese aufgrund des Lockdowns geschlossenen waren. Zum Sinnbild dieser Ära wurde das „Chromatica“-Album von Lady Gaga und das „Future Nostalgia“-Album von Dua Lipa. Beide Künstlerinnen hatten ihre Alben angekündigten, doch die gestartete Promo-Phase wurde von Corona beendet und keiner wusste, was nun mit der angebrochenen Ära passieren wird.

Was damals als gescheiterte Ära abgetan wurde, entwickelte sich über die Zeit zu einem Sinnbild. Somit kam Berry, der Mann hinter Hollywood Tramp, auch die Idee, eine Party zu machen, bei der wir diese beiden Alben feiern und all die Musik, die während der Corona Hochphase nicht in den Clubs laufen konnte. Während der kurzen Cluböffnung Ende 2021 gab es dann die erste „Future Chromatica“-Party in Hamburg und das Event wurde zum großen Erfolg.

2022 folgten dann ausverkaufte Events in Köln und Berlin. Für die zweite Hälfte diesen Jahres wurde nun das Konzept erweitert. Beyoncé, die mit Gaga die beiden Singles „Telephone“ und „Video Phone“ gemacht hat, wird mit ihrem neuen Album „Renaissance“ Teil der Party. „Club Renaissance“ meets „Future Chromatica“. Eine musikalische Mischung, die es in sich hat.

Euch erwartet neben Gaga, Dua & Beyoncé vor allem queerer Pop von Künstler*innen wie Charli XCX, Kim Petras, Lil Nas X bis hin zu den Gay Icons Britney, Ari, RiRi, Nicki & mehr. Wir gehen in die Tiefen des Pops und graben eben die Songs aus, die die anderen nicht spielen. Euch erwartet zudem in jeder Stadt das legendäre Hollywood Tramp Lip Sync Battle und unser Countdown to „The Future Chromatica Renaissance Ball“.