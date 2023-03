× Erweitern The Werkroom Spring Break Plakat

Alles Einsteigen: Wir fliegen mit euch zur Partysonne! Kalte Gedanken und kühle Gefühle adé: Wir schmeißen mit euch eine Spring Break Party die es in sich hat – und das ohne Green Card und Reisestress! Vergiss Miami, Malle und Granni, denn der Abflug startet in der Villa Flora – Absturz auf Wunsch. Das Programm bietet euch Highlights ohne Ende genau so wie ihr es euch wünscht und wollt!

Die ersten Frühlingsgefühle erwecken wir bereits am Eingang – schmeißt die Jacke in die Ecke (oder lieber in die Garderobe damit nichts weg kommt) und spielt mit King Tenu die ein oder andere Runde Queer Beer Pong! Du magst kein Bier? Null Problemo, es gibt auch andere Fillings die du dir holen kannst – das Equipment haben wir für euch, ihr braucht euch nur um eure Getränke zu kümmern. Fertig gespielt? Dann lasst eure Körper auf die Tanzfläche schweben mit gleich zwei gigantische DJs die bei uns Premiere feiern! Zu einem verwöhnt euch DJ Tobicé aus Hamburg die musikalische Seele mit allem was das Pophouse Herz begehrt – zum anderen haben wir direkt eine großartige Premiere die ihr bereits als Performerin kennt, aber nicht als DJane: Pasta Parisa wird euch am späteren Abend noch so richtig einheizen und die Tanzfläche in Spring Break Manier ordentlich zum kochen bringen!

Aber nur geile Musik? Auf keinen Fall! Dazu haben wir großartige Shows von euch von gleich drei Superqueens, die wissen wie gefeiert wird! Natürlich ist unsere Resident Queen Barbie Q wieder mit am Start, dazu haben wir unseren letzten Lip Sync Superstar Phi Phi Cumfort auf der Bühne und als großen Special Guest beehrt uns zum ersten Mal beim WERKROOM die fantastische Lele Cocoon aus Frankfurt! Moderiert und begleitet wird das Partyspektakel von Pinay Colada!

Und als ob das nicht schon genug wäre zünden wir die ultimative Rakete damit dieser Spring Break unvergesslich wird: Der erste Lip Sync Battle 2023 steht vor der Tür! Interessierte können sich unter www.the-werkroom.com/lipsync informieren und anmelden – egal ob Queen, King or Inbetween – egal ob Drag oder Nicht – Hauptsache du machst die drei Minuten auf der Bühne zu DEINEM Highlight! Zu gewinnen gibt es auch dieses Mal wieder einen 100,- € Gutschein von Kryolan, einen großen Gig beim WERKROOM und viele andere tolle Goodies!

Hasch mich, ich bin dein Ticket: Denn die günstigeren Vorverkauf Tickets sind limitiert! Wir werden danach auch noch online Karten haben, dann aber zum regulären Abendkassen Preis. Du kannst dann aber die Abendkassenschlange überspringen – denn für die VVK Tickets haben wir ab sofort eine eigene Schlange mit der du schneller rein kommst!

_________________________

Samstag, 25. März 2023 @ Villa Flora ab 22:00 Uhr

Hansastr. 44, 80686 München-Sendling/Westpark

Musik: DJ Tobicé (Hamburg) & DJane Pasta Parisa (München)

Shows: Lele Cocoon (Frankfurt am Main), Barbie Q (München) & Phi Phi Comfort (München)

Special #1: Queer Beer Pong mit King Tenu (München)

Special #2: Lip Sync Battle Spring 2023: Infos & Anmeldung unter https://www.the-werkroom.com/lipsync/

Eintritt: VVK: 12,- € (zzgl. PayPal/Stripe Gebühren) – AK: 15,- €. Mit VVK Ticket garantierter Einlass, priorisierter Einlass bei Einlassstop.