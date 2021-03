Trans* Day Of Visibility #gemeinsam

Virtueller Vernetzungsabend

Trans* Day Of Visibility (TDOV) unter dem Motto #gemeinsam per Stream.

Verschiedene Projekte mit Schwerpunkt trans* und/oder Inklusivität stellen sich vor. Damit dies nicht zu langatmig wird bekommt jede Projektvorstellung ein Zeitlimit von 2 Minuten. Also, wenn du schon immer mal wissen wolltest, was es so für Angebote gibt, dann schalt ein.

Was es nach den Projektvostellungen im Stream noch zu sehen gibt wird noch bekannt gegeben.

Zur Einreichung von Beiträgen, zur Teilnahme per Zoom-Meeting mußt du dich anmelden.

