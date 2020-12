Trans*, Inter*, Divers - Fußball ist für Alle da!

Der Berliner Fußball-Verband beschloss per Antrag bei seinem Verbandstag im November 2019, dass Menschen, die Variationen der Geschlechtsmerkmale aufweisen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen oder die sich in einem Geschlechtsveränderungsprozess befinden, eine uneingeschränkte Teilnahme am geregelten Spielbetrieb ermöglichen soll. Damit ist der Berliner Fußball-Verband der erste Sportverband in Deutschland, der das Geschlecht „divers“ in seine Spielordnung aufgenommen hat. Warum war der Antrag und die neue Spielordnung überhaupt notwendig, was musste dafür auf den Weg gebracht werden und was bedeutet das jetzt für die Personen und den Fußball?

Diesen und weiteren Fragen widmen sich unter anderem Moderatorin Pia Mann von DISCOVER FOOTBALL & DFC Kreuzberg, Michaela Jessica Tschitschke vom Berliner Fußball-Verband (BFV), Fabian Schröder aus der NDR Doku "Testosterongesteuert: Wenn aus Fußballerinnen Männer werden" und Claudia Krobitzsch vom DFB.

Im Anschluss an den Talk laden wir Sie und Euch zu einem offenen Austausch zum Thema auf Zoom ein.

Eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Fußball-Verband e. V.

und des Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg ( LSVD )

, gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport und unterstützt durch die AOK Nordost