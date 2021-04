TRANSFORMER: Luciano Castelli - Selfportraits 1974

Die Ausstellung präsentiert die künstlerischen Anfänge von Luciano Castelli, einem der Hauptvertreter der Berliner Neuen Wilden der 1980er Jahre. Bereits in den 70er Jahren setzte er sich mit dem auch heute noch so aktuellen Thema Gender auseinander und experimentierte mit Materialien wie Glimmer, Pailletten und Federn. In der androgynen Selbstdarstellung fand Castelli eine Möglichkeit, sich als Maler, Fotograf, Musiker und Filmemacher selbst als Kunstwerk zu verkörpern und sich in jedem Bild neu zu erfinden.

Die Ausstellung ist bis zum 12.06.2021 von Di. bis Sa. von 12 bis 18 Uhr geöffnet

