Vernissage mit Juan Salvador "Cross Border"

Juans aktuelle Ausstellung "Cross Border" ist eine autobiografische Reise durch mehrere Städte weltweit, in denen der Künstler seine sexuellen Erlebnisse und Eindrücke festgehalten hat. Von den versteckten schwulen Ecken in Tijuana, Mexiko bis zu den Darkrooms und Labyrinthe in Berlin und Europa.