× Erweitern @Queer_in_Lueneburg Wahl zum Schwulen Lüneburger Heidekönig

Am 10.02.2024 hat der Schwule Lüneburger Heidekönig zum ersten Mal die Ehre, seine Gäste im historischen Rathaus Lüneburg für die Wahl seines Nachfolgers zu empfangen.

Ab 17 Uhr sind alle herzlich eingeladen, den neuen König mitzuwählen.

Durch den Abend führen die ehemalige Amelinghausener Heidekönigin Leonie und Queen Mum Dirk, unterstützt vom Queer in Lüneburg-Team.

Musikalisch untermalt wird die Wahl von „Herr Könnig singt“, begleitet von Herrn Moldenhauer am Flügel.

Ihr seht, ein Event der Extraklasse, das Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet! Unter anderem eingeladen sind Königshäuser aus Niedersachsen und darüber hinaus.

Zieht euch warm an, der Saal ist nicht beheizt

Wir freuen uns auf Euch.

Im Anschluss findet ab 21:30 Uhr die Krönungsparty „The King has found his Crown“ im Kunstsaal in der Marie-Curie-Str. 5 statt (Parkplätze ausreichend vorhanden oder 10 Min. zu Fuß vom Rathaus).

Eintritt zur Wahl 6,00 €

Eintritt Party 9,00 €

Kombiticket für beide Events im Rathaus zu kaufen 12,00 €