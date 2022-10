× Erweitern Cordula & Regina Peper We Were Teenage Flashdancers

Cordula und Regina Peper spielen Hit auf Hit, einen nach dem anderen, einer besser als der andere, von Anfang bis Ende und von gestern bis heute. Queer und straight friendly as fuck. If in doubt, overdress!

Poptrüffel, Indieperlen, Rriot Girrrls, Dirty Weird Western, Queenish Disco, Katzenmusik, Motown Memories, Minirap, BritBears… kurzum, Tanzmusik ohne Hemmungen aber mit Glitzer.