WoManDance Reloaded

The King Has Found His Crown

WomanDanceReloaded-Special zur Wahl des 19. Schwulen Lüneburger Heidekönigs

Am 10.02.24 ab 21.30 Uhr feiern wir den neuen Schwulen Lüneburger Heidekönig.

Wir feiern dieses Mal im Kunstsaal in der Marie-Curie-Str. 5 in Lüneburg.

Ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Der Kunstsaal ist in 10 Minuten vom Rathaus zu Fuß erreichbar.

Eintritt 9 Euro

Kombiticket 12 Euro (mit Wahlveranstaltung) ab 17:00 Uhr im Rathaus