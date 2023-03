Ihr Leben wurde schon oft dargestellt, und nun widmet sich auch Rainer Pudenz‘ Kammeroper Frankfurt dem Phänomen Zarah Leander.„Zarah und die Geister“ ist eine Oper mit Texten von Bert Bresgen und Kammeroper-Held*innen wie der Mezzosopranistin Dzuna Kalnima, Philipp Hunscha als Sprecher, Tobis Rüger am Saxofon und Stanislav Rosenberg am Klavier. Passend ungewöhnlich ist auch der Aufführungsort: das griechische Restaurant „Omikron“ in Bockenheim.