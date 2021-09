Funktional und elegant

× Erweitern Foto: BoConcept BoConcept

Arbeitstische sind nicht nur praktischer Helfer im Alltag; mit dem richtigen Design fügen sie sich auch noch elegant in die Wohnungseinrichtung ein. Funktionalität und Eleganz – diese Kombination hat den Cupertino Tisch von BoConcept bereits zu einem Klassiker werden lassen.

Foto: BoConcept BoConcept

Die schräg stehenden Beine mit der Winkelverstärkung erinnern dezent an eine klassische Werkbank, verleihen mit ihrer schmalen Form dem praktischen Tisch trotzdem eine gewisse Leichtigkeit. Der Tisch verfügt über drei Ablagefächer unter der kratzfesten Arbeitsplatte.

Zeitloses Design, das es nun auch in zwei neuen Farbkombinationen gibt: Eichenfurnier mit mattschwarz und Eichenfurnier mit aschgrau. Passend dazu gibt‘s übrigens auch das Sideboard Lugano in dunklem Eichenfurnier und einem neuen, rohrförmigen Beindesign. Am besten gleich anschauen und ausprobieren bei BoConcept in Frankfurt.

BoConcept City, Stephanstraße 1 – 5, BoConcept East, Hanauer Landstr. 83 – 87, Frankfurt, www.boconcept.com