Nico Keenan gehört zu den über 190 Queers, die in Paris an den Start gehen. Sein Freund Rob Jetten, der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident der Niederlande, ist ebenfalls in Paris anwesend, um die Spiele zu verfolgen. Dies ist ein außergewöhnliches Paar, das sowohl im sportlichen als auch im politischen Bereich herausragende Leistungen zeigt.

Die beiden Männer lernten sich in Den Haag kennen, wo Keenan seit 2017 für den Profi-Erstligaklub HC Klein Zwitserland spielt und Jetten im niederländischen Parlament sitzt.

„Wir wohnten zufällig in der Nähe voneinander – so sind wir uns begegnet. Und jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren zusammen.” Jetten gegenüber De Telegraaf

Zweite Olympiateilnahme

Zwischen den Olympischen Spielen verhalf er Argentinien zweimal zum Gewinn der Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen in Lima und Santiago. Im April sprach Keenan in einem Interview mit der niederländischen Website Trouw über seine Beziehung zu Jetten und sagte:

„Ich habe nicht das Gefühl, etwas Besonderes zu tun. Ich lebe einfach mein Leben, wie ich es leben möchte.”

Für Argentinien stehen nach dem Sieg über Neuseeland, bei dem Keenan mitwirkte, in der Gruppe B noch Spiele gegen Irland und Belgien an. In jeder Gruppe gibt es sechs Teams, und die besten vier ziehen ins Viertelfinale ein.Jetten hofft auf ein Finale zwischen den Niederlanden und Argentinien.

„Gold für die Niederlande. Und natürlich ein Tor von Nico."

Süß! *ck/Quelle: outsports.com