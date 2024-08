Für den brasilianischen Turner Arthur Nory sind es bereits die dritten olympischen Spiele. Allerdings ist Paris sein erstes Mal als stolzer Queer.

Der Athlet ist ein Social-Media-Liebling: Beachtliche 1,3 Millionen folgen ihm alleine auf Instagram. Das könnte auch daran liegen, dass er sehr gerne wenig bekleidet vor die Kamera springt und seit er 2021 seinen Freund vorstellte, häufen sich zusätzlich zuckersüße Paaraufnahmen.

Der ehemaliger Weltmeister am Reck und hatte im vergangenen Jahr bei den Panamerikanischen Spielen in Santiago an diesem Gerät Gold gewonnen. Er hatte große Hoffnungen, das Finale in Paris zu erreichen, und wurde in der Bercy Arena sogar von seinem Freund Joao auf den Rängen angefeuert. Ein Fehler zu Beginn seiner Übung führte dann aber zu seinem überraschenden Ausscheiden.

Nory kündigte an, 2028 in Los Angeles wieder dabei sein zu wollen.