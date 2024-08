Freikletterer Campbell Harrison ist zwar kein Favorit in seiner Disziplin für die er nach Paris fahren durfte, die Gewohnheit des schwulen Australiers, nach jedem Wettkampf seinen Freund zu küssen, macht ihn aber für uns zum Favoriten.

Campbell Harrison hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seinen Freund nach einem Wettkampf zu küssen, so auch nach dem ersten Wettkampf in Paris. Er hatte einerseits einen schlechten Tag was seine Leistung anging, andererseits konnte er einmal mehr seine Liebe zu seinem Freund unter Beweis stellen. Auf Nachfrage reagiert er gegenüber outsports.com gelassen:

„Soweit ich sehen konnte, küsste jeder andere qualifizierte Athlet, dessen Partner dabei war, seinen Partner im Live-Stream, das war also ganz normal. Ich bin froh, dass alle Rückmeldungen, die ich gesehen habe, positiv waren. Aber es ist interessant, wie dieses hier die Aufmerksamkeit der Leute wirklich erregte – das gleichgeschlechtliche Paar.“

