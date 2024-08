Als Dan Jervis sich 2022 öffentlich outete, wollte er ein sichtbarer, offen schwuler Sportler sein, um anderen zu helfen, die mit ihrer Identität kämpfen. Damals sagte er gegenüber BBC:

„Ich habe im Sport noch viele Jahre vor mir und es ist ein Sport, den ich liebe. Und ich möchte dabei ich selbst sein.“

Und so sollte es sein: Wie von der Leine gelassen startetet Jervis mit Erfolgen durch. In der Woche seines Coming-outs belegte er den siebten Platz bei der Schwimmweltmeisterschaft.

Ein Höhepunkt der Karriere

„Ehrlich gesagt, ist dies wahrscheinlich der beste Moment meiner Schwimmkarriere“, sagte Jervis nach seiner Qualifikation für Paris. „Ich habe das große Glück, ein unglaubliches Unterstützungsnetzwerk zu haben – meine Familie, Freunde und meinen Partner. Das ist ein unvergesslicher Moment. Ich bin einfach überglücklich.“

Jervis wird an einer Disziplin teilnehmen, dem 1500-Meter-Freistilschwimmen. Schwimmen wird in der ersten Woche der Olympischen Spiele ausgetragen, und das 1500-Meter-Finale der Männer ist eine der allerletzten Schwimmdisziplinen und findet am Sonntag, dem 4. August, statt. *Quelle: outsports.com