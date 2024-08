Der brasilianische Schwimmer, der für seine herausragenden Leistungen im 200-Meter-Schmetterling bekannt wurde, ist das erste Mal bei olympischen Spielen dabei.

Sportliche Erfolge

Mit fünf ACC-Meisterschaften im 200-Yard-Schmetterling und zwei nationalen NCAA-Titeln ist Nick in Brasilien eine wahre Legende. Während seiner Zeit an der University of Louisville sammelte er auch beeindruckende 13 Staffelmeisterschaften und wurde zweimal zum ACC Schwimmer des Jahres gekürt.

2021 schrieb er Geschichte, indem er die Cardinals zum ersten ACC-Männer-Schwimm- und Tauchmeisterschaftstitel führte. Ein Jahr später wurde er als Academic All-America Division I Men’s At Large Team Athlete of the Year ausgezeichnet – eine Ehre, die nur den Besten der Besten zuteil wird.

Coming-out und Stolz

2022 erlebte Nickdas Louisville Pride Festival und entschied sich, seine sexuelle Orientierung öffentlich zu machen. In einem farbenfrohen Instagram-Post, gekleidet von Kopf bis Fuß in Regenbogenfarben, teilte er seine Wahrheit mit der Welt.

„Es war wirklich toll. Ich fühlte mich sehr zuhause. Jeder wurde akzeptiert, und man konnte einfach sein, wer man ist. Es war eine unglaublich coole Atmosphäre“, sagte er damals gegenüber Outsports.

➡️ Website von Nick Albiero / Tiktok / Instagram / X