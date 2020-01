Schweiz: Knapp ein Viertel findet schwule Küsse ekelhaft

× Erweitern Foto: twitter.com/guskenworthy Kenworthy küsst Rippon / Pyeongchang 2018 Adam Rippon (links) postete Gus Kenworthy (rechts) in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen mit dem Kommentar: „Wir sind hier! Wir sind queer! Gewöhnt euch dran!“ Vorbilder und Sichtbarkeit helfen, erlernte homophobe Ressentiments in Frage zu stellen.

Eine neue Studie des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat ergeben, dass Homophobie in Teilen der Schweizer Bevölkerung noch immer fest verwurzelt ist. Queere Organisationen fordern ein Umdenken an den Schulen – Homosexualität dürfe im Unterricht nicht mehr als etwas Außergewöhnliches präsentiert werden.

Die NZZ veröffentlichte am 13. Januar die Ergebnisse einer bislang unveröffentlichten Studie des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW. Demnach halten 10,8 Prozent der Schweizer*innen Homosexualität für etwas Unmoralisches. 22,7 Prozent der Befragten sind gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.

Kein Generationenproblem

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Homophobie, wie häufig angenommen, bei weitem kein Generationenproblem zwischen alt und jung ist. Eine Vergleichsstudie aus dem Jahr 2017 ergab, dass ein großer Teil der Jugendlichen homophob ist: Damals stimmten 14,3 Prozent der Jugendlichen der Aussage zu, Homosexualität sei unmoralisch. Fast 30 Prozent lehnten die Ehe für Schwule und Lesben ab. Der aktuellen ZHAW-Erhebung zufolge finden es 23,3 Prozent der Jugendlichen „ekelhaft“, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen.

Überkommene Wertmaßstäbe der Eltern in der Schule aufbrechen

× Erweitern Besorgte Eltern und das, was sie ihren Kindern bis zur Einführung der Vielfalts-Bildungspläne in Deutschland ohne Widerspruch über Queers einimpfen konnten.

Vera Studach, Chefin der sexualpädagogischen Fachstelle liebesexundsoweiter, überraschen diese Ergebnisse nicht. „Bei unseren Einsätzen sind wir des Öfteren mit homophoben Äußerungen konfrontiert“, sagte sie gegenüber Watson. Homophobie unter Jugendlichen, so Studach, basiert auf Vorurteilen und Fehlinformationen. Außerdem sei sie stark von den Wertmaßstäben der Eltern sowie von religiösen oder kulturellen Einflüssen abhängig:

„Jugendliche stehen noch stark unter Einfluss ihres Elternhauses Gibt es dort eine homophobe Tendenz, ist es wahrscheinlich, dass die Jugendlichen diese übernehmen – jedenfalls bis sie mit Kritik und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema konfrontiert werden und die Ansicht ihrer Eltern hinterfragen.“

Muriel Waeger, Co-Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz (LOS), fordert deshalb ein Umdenken an den Schulen und grundlegende Veränderungen im Unterricht. Homosexualität dürfe nicht länger als etwas Außergewöhnliches präsentiert werden, sagte sie. Denn das „hinterlässt Spuren in den jungen Köpfen.“ Waeger plädiert dafür, die verschiedenen sexuellen Orientierungen in den Schulstoff zu integrieren,

„also zum Beispiel im Französischkurs explizit darüber zu sprechen, dass die homosexuelle Affäre von Dichter Arthur Rimbaud sein Werk stark beeinflusst hat.“

Berlin und Baden-Württemberg als Vorbild?

Grafik: Ralf Ricker Miss Homophobie 2016 Hedwig von Beverfoerde

Im Prinzip ist dieser Ansatz das, was in Deutschland 2009 Berlin mit der Initiative sexuelle Vielfalt ziemlich geräuschlos, einführte. Als Baden-Württemberg 2014 mit dem Bildungsplan Vielfalt nachzog, standen Eltern der oben erwähnte religösen und nationalistischen Milieus zusammen mit Beatrix von Storch und Hedwig von Beverfoerde auf den Plätzen und kreierten den Fakenews-Dauerbrenner von der angeblichen Frühsexualisierung und Indoktrination von Kindern (männer* Dossier). Heute haben bis auf Bayern alle Bundesländer entsprechende Maßnahmen verabschiedet.Trotz der teilweise hysterischen, aber gut finanzierten Kampagnen von Fundamentalisten und Rechtspopulisten.

× Erweitern Foto: S. Ahlefeld LSVD Artikel 3 Alles rosig ist in Deutschland aber nicht, auch wenn die Aufklärung der nachwachsenden Generation sicher die langfristig wirksamste Waffe gegen Dogmen, Vorurteile und ihre Auswirkungen ist: Deutschland blockiert eine Erweiterung des hier gültigen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf EU-Ebene seit Jahren. Auch ein bundesweiter Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie ist seit Jahren Koalitionswille, aber noch immer nicht Realität. Bewegung zeichnet sich allerdings seit kurzem bei der Aufnahme der sexuellen Orientierung in Artikel 3 des Grundgesetzes ab, der aktuelle Gesetzesentwurf zur Erweiterung Artikel 3 des Grundgesetzes wird in diesem Jahr auf der Agenda des Bundestages stehen. (männer* Dossier).

Die Schweiz stimmt im Februar darüber ab, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung künftig unter Strafe zu stellen. Hassverbrechen wären dann auch homophobe Äußerungen in den sozialen Medien. Das Schweizer AfD-Pendant SVP und seine Medien wie Roger Köppels Weltwoche laufen Sturm gegen die Strafbarkeit von Hassrede und sehen, Achtung DejaVu: Meinungsfreiheit und (Stammtisch)kultur gefährdet, wenn Schwulenwitze verboten seien.

Roman Heggli vom Schwulenverband Pink Cross versucht im Deutschlandfunk zu versachlichen: