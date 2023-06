Anschlag auf queeren Club in Colorado: Täter bekennt sich schuldig

Trigger Warnung: Queerfeindliche Gewalt, tödlicher Angriff mit Schusswaffen

Im November 2022 kam es in einem LGBTIQ* Nachtclub in Colorado Springs zu einem tödlichen Angriff auf Gäste des queeren Nachtclubs „Club Q“. Mindestens fünf Menschen verloren ihr Leben, weitere 18 wurden verletzt, bevor der Täter schließlich überwältigt werden konnte. Nun hat er sich schuldig bekannt.

Anderson Lee Aldrich erschien am 26. Juni vor einem Gericht im Landkreis El Paso County und bekannte sich unter anderem des mehrfachen Mordes und des mehrfachen Mordversuchs schuldig. Er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen müssen.

Der 23-Jährige, der sich selbst als non-binär bezeichnet, hatte am 19. November 2022 im Nachtclub Club Q in Colorado Springs das Feuer eröffnet und fünf Menschen erschossen (männer* berichtete). 18 weitere Menschen wurden bei dem Angriff teilweise schwer verletzt.

× Erweitern Foto: Chet Strange / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mahnwache in Denver, Colorado, für die bei dem Attentat am 19. November ermordeten Menschen (23. November 2022).

Motiv bleibt unklar

Der mit einem halbautomatischen Gewehr bewaffnete Schütze wurde schließlich von Gästen überwältigt und von der Polizei festgenommen. Er wurde später in mehr als 300 Punkten angeklagt. Darunter war auch der Vorwurf eines Hassverbrechens.

Das genaue Motiv des Angreifers ist unklar, auch wenn Schwulenfeindlichkeit vermutet wird. Mit dem Schuldeingeständnis des 23-Jährigen wird es keinen Prozess geben, bei dem diese Frage hätte ausführlich behandelt werden können.

In den USA hat es in den vergangenen Jahren wiederholt Angriffe auf Bars und Clubs der LGBTIQ*-Community gegeben. Beim tödlichsten Angriff dieser Art wurden 2016 in einem Nachtclub in Orlando im Bundesstaat Florida 49 Menschen getötet. *APF/sah