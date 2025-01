Antidiskriminierungsgesetz in Singapur

Singapur hat ein neues Anti-Diskriminierungsgesetz am Arbeitsplatz eingeführt, doch für LGBTIQ*s ist keinerlei Schutz vorgesehen. Aktivist*innen fordern eine Überarbeitung des Gesetzes.

Das neue Anti-Diskriminierungsgesetz basiert auf unverbindlichen Richtlinien, die bereits 2007 verabschiedet und nunmehr in ein verbindliches Gesetz umgewandelt wurden. Es enthält Schutz in Bezug auf die Kriterien Alter, Nationalität, Geschlecht, Familienstand, Schwangerschaft, Betreuungspflichten, Ethnie, Religion, Sprache, Behinderung und psychische Erkrankungen.

Nur die LGBTIQ*-Community kommt in dem Gesetz nicht vor. Der Passus zum Geschlecht schließt zwar Diskriminierung aufgrund des Familienstands, der Schwangerschaft oder der Pflegeverantwortung ein, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität jedoch nicht.

Eine verpasste Chance

Die LGBTIQ*-Organisation SAFE (SAFE steht für Supporting, Affirming and Empowering our LGBTQ+ friends and families) forderte gemeinsam mit anderen Aktivist*innen für LGBTIQ*-Rechte die Regierung auf, das Gesetz so anzupassen, dass auch Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität geschützt werden.

Dass LGBTIQ*s ausgeschlossen werden, sei extrem diskriminierend und laufe dem eigentlichen Anliegen des Gesetzes zuwider, das ja gerade solche Diskriminierungen bekämpfen möchte. In einer Erklärung weist SAFE zudem auch darauf hin, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken und Diskriminierung, etwa in Bezug auf Wohnen oder bei Bildung verstärken kann, was die wirtschaftliche Unsicherheit von Angehörigen sexueller Minderheiten verschärft.

Regierung liefert unzureichende Erklärung

Dass sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität nicht im Anti-Diskriminierungsgesetz aufgeführt sind, begründete das Arbeitsministerium in Singapur damit, dass man die Richtlinien aus dem Jahr 2007 übernommen habe, ohne Anpassungen vorzunehmen. 2007 waren homosexuelle Aktivitäten im Stadtstaat verboten, erst 2022 wurde Homosexualität entkriminalisiert (männer* berichtete). Ob das Gesetz nun entsprechend ergänzt wird, bleibt allerdings offen.

Singapurs Premierminister Lawrence Wong Shyun Tsai, er ist seit 2021 Finanzminister und seit Mai 2024 vierter Premierminister Singapurs, hat sich in seiner politischen Vergangenheit nicht unbedingt als Verfechter für LGBTIQ*-Rechte hervorgetan.

Sein Vorgänger Lee Hsien Loong, er war von 2004 bis 2024 Premierminister in Singapur, hielt von Safe Spaces und Minderheitenschutz für LGBTIQ*s nicht viel – in einem Ausschnitt verurteilte er die ‚Woke-Ideologie‘ als Bewegung des Westens.

Gesellschaft ist mehrheitlich für LGBTIQ*-Rechte

Die Ipsos Pride 2024-Studie, die in 26 Ländern durchgeführt wurde und an der in Singapur 500 Personen im Alter von 21–74 Jahren teilnahmen, zeigt einen starken Trend der wachsenden Unterstützung für LGBTIQ*-Rechte in Singapur, insbesondere unter der Generation Z und den Millennials. So glauben 72 Prozent der Generation Z und 69 Prozent der Millennials, dass gleichgeschlechtliche Paare erfolgreich Kinder großziehen können, verglichen mit 44 Prozent der Generation X und 40 Prozent der Babyboomer.

Obwohl die Unterschiede zwischen den Generationen offensichtlich sind, entspricht die allgemeine Unterstützung für LGBTIQ*-Rechte in Singapur weitgehend dem globalen und regionalen Durchschnitt, insbesondere in Bereichen wie dem Schutz vor Diskriminierung. 73 Prozent der Singapurer sind der Meinung, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle vor Diskriminierung geschützt werden sollten, und spiegeln damit eine breitere globale und regionale Stimmung wider.

Die Unterstützung in Singapur zeigt sich auch in anderen Bereichen. 45 Prozent der Singapurer befürworten (und 15 Prozent lehnen es ab), dass LGBTIQ*s ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität gegenüber allen offenlegen, und 52 Prozent befürworten die Aufnahme nicht-binärer Optionen in von der Regierung ausgestellte Dokumente.