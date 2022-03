Apple gibt Siri geschlechtsneutrale Stimme

Die vierte Betaversion von iOS 15.4 enthält eine neue amerikanische Siri-Stimme, die auf alle Interaktionen angewendet werden kann. Die neue Stimme ist weder explizit männlich noch weiblich und wurde laut Apple von einem Mitglied der LGBTIQ*-Community aufgenommen.

Während wir im deutschen Sprachraum die Wahl zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme für den digitalen Sprachassistenten Siri haben, stehen Nutzer*innen in den USA seit etwa einem Jahr insgesamt vier Optionen zur Verfügung. Mit dem iOS 15.4-Update, das seit 22. Februar verfügbar ist, gesellt sich nun eine fünfte Stimme dazu – Option 5, auch Quinn genannt.

Apple bestätigte, dass die neue Stimme von einem Mitglied der LGBTIQ*-Community aufgenommen wurde, gab aber keinen Kommentar zur Identität des/der Synchronsprecher*in. „Wir freuen uns, eine neue Siri-Stimme für englischsprachige Personen einzuführen, die den Benutzern mehr Möglichkeiten bietet, eine Stimme auszuwählen, die mit ihnen spricht“, sagte Apple gegenüber Axios.

× iOS 15.4 Beta 4 changes 🧵: Apple adds a 5th American Siri voice with filename ‘Quinn’ pic.twitter.com/HFQZV1oF0I — Steve Moser (@SteveMoser) 22. Februar 2022

iOS-Entwickler Steve Moser schrieb auf Twitter, der Dateiname verweise auf die neue geschlechtsneutrale Stimme Quinn. Der aus dem Schottischen bzw. Irischen stammende Vorname Quinn ist genderneutral und sowohl als männlicher wie als weiblicher Vorname gebräuchlich.

Außerdem könnte die Namenswahl eine Hommage an die kanadische Mittelfeldspieler*in und Olympiasieger*in Quinn sein. Quinn, die die Pronomen they/them verwendet, war weltweit eine der ersten trans* Athlet*innen, die bei Olympischen Spielen an der Start ging. Mit deren Mannschaft holte Quinn in Tokio 2020 die Goldmedaille im Frauenfußball für Kanada.