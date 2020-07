Argentinien sagt geschlechtsspezifischer Gewalt den Kampf an

Am 3. Juli stellte Argentiniens Präsident Alberto Fernández gemeinsam mit Elizabeth Gómez Alcorta, der Ministerin für Frauen, Geschlecht und Vielfalt, einen nationalen Aktionsplan gegen geschlechtsspezifische Gewalt vor, der für eine gerechtere, gleichberechtigte und gewaltfreie Gesellschaft sorgen soll.

Der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernández löste bei den Präsidentschaftswahlen am 27. Oktober 2019 den rechtsgerichteten Mauricio Macri ab und gilt allgemein als Straight Ally, der sich für queere Belange einsetzt – und offensichtlich auch gewillt ist, sie umsetzen.

Bei einem Gesamtbudget von 18 Milliarden Pesos liegt der Schwerpunkt des Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022 auf extremer Gewalt (Femizide, Transvestizide und Transfemizide) und den kulturellen wie strukturellen Dimensionen von Gewalt gegen Frauen und LGBTs. Das Ziel ist, mithilfe von behördenübergreifenden, intersektionalen und partizipativen Maßnahmen in Argentinien eine für Frauen und LGBTIQ*-Personen gerechtere, gleichberechtigte und gewaltfreie Gesellschaft aufzubauen.

× “Este es un plan ambicioso porque debemos ser ambiciosos si no queremos ver más cómo las mujeres sufren y mueren a manos de los violentos”. @alferdez en el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. pic.twitter.com/A5tp5U3W9z — TOD☀️S (@FrenteDeTodos) July 3, 2020 „Das ist ein ehrgeiziger Plan. Aber wir müssen ehrgeizig sein, wenn wir nicht mehr sehen wollen, wie Frauen durch Gewalt leiden und sterben.“ @alferdez beim Start des Nationalen Aktionsplans gegen geschlechtsspezifische Gewalt 2020–2022.

Machiso und famicidio

Fernández sagte, er halte es für „beschämend, dass jemand Gewalt erleidet, weil er eine Frau ist“, und bekräftigte, dass diese Situation „nicht länger unterstützt werden kann und bestraft werden muss“, da „das Tolerieren uns zu einer schrecklichen Gesellschaft macht“. Und weiter:

„Wir haben die Pflicht, uns als Gesellschaft zu verändern. Wir Männer sind für den Untergang der Gleichberechtigung verantwortlich, und es gibt keinen Grund, nicht zu verstehen, dass dies dringend ein Ende haben muss.“

Femicidio (Femizid – engl. femicide) meint die geschlechtsspezifische Tötung von (Trans*)-Frauen und kommt in Lateinamerika gehäuft vor. 14 von den 25 Ländern mit den höchsten Femizid-Raten des Jahres 2016 befanden sich in Lateinamerika.

Auch in Argentinien mit einer sehr stark von Machismo geprägten Gesellschaft stellen Femizide, dazu zählen auch Transvestizide und Transfemizide, eines der gravierendsten Probleme dar: Alle 30 Stunden fällt eine Frau einem Femizid zum Opfer.

Laut einer von La Casa del Encuentro durchgeführten Umfrage gab es in Argentinien im Zeitraum vom 30. Mai 2019 bis zum 1. Mai 2020 mehr als 300 Opfer von Femiziden, Transvestiziden und Transfemiziden. Um dieser Zahl eine menschliche Dimension zu geben und all diese ermordeten (Trans*)-Frauen und Mädchen sichtbar zu machen, veröffentlichte die überregionale argentinische Zeitung Clarín am 3. Juni die Todesanzeigen mit allen Namen der Opfer. Die Kampagne war eine Kooperation mit der Spotlight-Initiative, einem globalen Bündnis der Europäischen Union und der Vereinten Nationen, das darauf abzielt, Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit zu beseitigen.