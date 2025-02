Argentinien verbietet Geschlechtsangleichung bei Minderjährigen

Nach den USA will nun auch Argentinien geschlechtsangleichende Behandlungen für Minderjährige verbieten. Wie ein Sprecher des rechtsgerichteten argentinischen Präsidenten mitteilte, unterzeichnete Milei ein Dekret, dass entsprechende Operationen für Menschen unter 18 Jahren untersagt.

× Erweitern Foto: Luis Robayo / AFP Javier Milei, 27.01.2025

Der Sprecher, Manuel Adorni, erklärte, Mileis Regierung werde ein entsprechendes Gesetz von 2012 ändern, um „Hormonbehandlungen und Operationen zur Körperangleichung für Personen unter 18 Jahren zu verbieten“.

Nach bisher geltendem Gesetz können Minderjährige Behandlungen zur Geschlechtsangleichung in Anspruch nehmen, sofern ihre Erziehungsberechtigten oder eine gerichtliche Instanz zustimmen. Adorni argumentierte, dass Behandlungen zur Geschlechtsangleichung ein „ernsthaftes Risiko“ für die körperliche und geistige Gesundheit von Minderjährigen darstellten. In vielen Fällen seien die Auswirkungen dieser Behandlungen und Operationen „irreversibel“. Als Beispiele für Länder, in denen der Zugang zu geschlechtsangleichenden Behandlungen für Minderjährige bereits eingeschränkt sei, nannte der Regierungssprecher Finnland, Schweden, Großbritannien und die USA.

Keine Verlegung für trans Personen in Gefängnissen

Im Zuge der geplanten Gesetzesänderung soll es Adorni zufolge im Sinne der Sicherheit künftig auch Gefängnisinsassen untersagt sein, eine Verlegung „aufgrund einer Geschlechtsumwandlung“ zu beantragen. Ein Gefangener, der in einem Männergefängnis inhaftiert sei, könne somit dann „nicht mehr darum bitten kann, in eine Frauenabteilungq verlegt zu werden, nur weil er sich als eine solche wahrnimmt“, sagte Adorni.

Queere Community kritisiert Entscheidung

Die Ankündigung sorgte für Empörung in der argentinischen LGBTIQ*-Community. Der Präsident könne ein Gesetz „nicht per Dekret“ ändern, erklärte der argentinische LGBTIQ*-Verband „Federación Argentina LGBT+“ im Onlinedienst X und kündigte an, das Vorhaben anzufechten.

× El Presidente no puede modificar una ley por decreto. Y si lo intenta vamos a recurrir a la Justicia y la Corte Interamericana si es necesario. — Federación Argentina LGBT+ (@FALGBT) 5. Februar 2025 Mit dem Klick stimmst du diesen Datenschutzbestimmungen von X zu.

Javier Milei eifert Donald Trump nach

Die Entscheidung der argentinischen Regierung erfolgte eine Woche, nachdem US-Präsident Donald Trump Behandlungen zur Geschlechtsangleichung für Minderjährige unter 19 Jahren per Dekret eingeschränkt hatte. Milei gilt als einer der größten Bewunderer von Trump und hat seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 (männer* berichtete) mehrfach seine ideologische und persönliche Nähe zum US-Präsidenten zur Schau gestellt. Zuletzt wetterte er im Januar 2024 beim Weltwirtschaftsforum in Davos gegen die sogenannte ‚Woke-Ideologie‘. In Argentinien wurde scharf gegen Mileis Aussagen protestiert. *AFP/sah